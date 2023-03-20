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01:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ювентус» обыграл «Интер» благодаря голу Костича

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. «Ювентус» победил «Интер» в «Дерби Италии» в рамках 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Соцсети ФК "Ювентус"

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Филип Костич на 23-й минуте.

«Интер» (50 очков) идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Ювентус» (41) занимает седьмое место. В январе прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила туринцев 15 очков в Серии А за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба.

Интер
0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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