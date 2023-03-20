«Ювентус» обыграл «Интер» благодаря голу Костича

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Филип Костич на 23-й минуте.

«Интер» (50 очков) идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Ювентус» (41) занимает седьмое место. В январе прокуратура Итальянской федерации футбола (FIGC) лишила туринцев 15 очков в Серии А за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба.