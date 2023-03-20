«Ференцварош» Черчесова проиграл в четвертом матче подряд
В матче 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, проиграл в гостях «Залаэгерсеге».
Ференцварош
Залаэгерсег
В матче 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, проиграл в гостях «Залаэгерсеге».
Чемпион Венгрии уступил со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в конце первого тайма. Автором единственного гола стал Мешак Убочиома.
«Ференцварош» проиграл второй матч подряд в национальном чемпионате и четвертый кряду, с учетом игр с «Байером» в Лиге Европы.
В таблице чемпионата Венгрии команда Черчесова располагается на первой строчке с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя.