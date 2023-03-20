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01:03 (мск), источник: Sport24

«Ференцварош» Черчесова проиграл в четвертом матче подряд

В матче 24-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, проиграл в гостях «Залаэгерсеге».

Ференцварош
Залаэгерсег
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Чемпион Венгрии уступил со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в конце первого тайма. Автором единственного гола стал Мешак Убочиома.

«Ференцварош» проиграл второй матч подряд в национальном чемпионате и четвертый кряду, с учетом игр с «Байером» в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Венгрии команда Черчесова располагается на первой строчке с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя.

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