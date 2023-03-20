Футболисты «Барселоны» в третий раз в сезоне победили «Реал»

В составе победителей голами отметились Серхио Роберто (45-я минута) и Франк Кессье (90+2). На 9-й минуте встречи мяч в свои ворота забил защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

«Реал» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Испании из пяти матчей (три победы, две ничьих). В предыдущий раз команда терпела поражение в игре национального первенства 5 февраля, уступив на выезде «Мальорке» (0:1).

«Барселона» в третий раз победила «Реал» по ходу нынешнего сезона. Ранее команда победила соперника в финале Суперкубка Испании (3:1) и в первой игре полуфинала кубка страны (1:0). «Реал» же смог одолеть «Барселону» в первом круге национального первенства (3:1). Ответная встреча команд в Кубке Испании пройдет 5 апреля в Барселоне.