Скандальному экс-лидеру «Астаны» грозит тюремный срок

Источник: ФК "Урал"

По информации Sportnieuws, прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста данный срок заключения. Сейчас легионер из Нидерландов выступает за российский «Урал». Кроме того, прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года:

«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости — сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», — заявил прокурор.

Напомним, что инцидент произошел в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился за рулем автомобиля, который на скорости свыше 200 километров в час насмерть сбил четырехлетнего ребенка. Влут в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.