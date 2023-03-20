Скандальному экс-лидеру «Астаны» грозит тюремный срок
Экс-игрок «Астаны» Рай Влут может провести три с половиной года в тюрьме, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-игрок «Астаны» Рай Влут может провести три с половиной года в тюрьме, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Sportnieuws, прокуратура Нидерландов потребовала для футболиста данный срок заключения. Сейчас легионер из Нидерландов выступает за российский «Урал». Кроме того, прокурор потребовал лишить Влута водительских прав на четыре года:
«Влут ехал со скоростью 203 км/ч, он полностью нажал на акселератор, не пытался затормозить или вырулить. Езда на такой высокой скорости — сознательный выбор. Подозреваемый сделал все возможное после аварии, чтобы избежать наказания», — заявил прокурор.
Напомним, что инцидент произошел в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился за рулем автомобиля, который на скорости свыше 200 километров в час насмерть сбил четырехлетнего ребенка. Влут в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
Добавим, что Влут присоединился к «Астане» в начале сезона-2022. За столичный клуб легионер провел во всех турнирах 19 матчей, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста. В сентябре 2022-го нидерландский атакующий полузащитник присоединился к «Уралу».