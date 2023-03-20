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20:57 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна космическая зарплата тренера «Кайсара»

Стала известна зарплата главного тренера «Кайсара» Виктора Кумыкова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «СпортРадар.kz».

КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кайсар"

Как мне сообщил источник, приближенный к «Кайсару», зарплата висящего на волоске от увольнения Кумыкова равна 9,5 млн тенге (больше 20 тысяч долларов). В месяц.

Правда, по данным того же информатора, с учетом до автоматизма отлаженной системы откатов, на руки Виктор Балютович ежемесячно получает примерно треть от этой суммы.

Но и это, в принципе, немало. Особенно с учётом того, что у «степных волков» еще не погашены старые долги, при этом уже вовсю копятся новые, а в целях экономии средств команда ездила на матч с «Атырау» в усеченном тренерском составе.

При этом источник утверждает, что руководство «Кайсара» поставило Кумыкову условие для сохранения своего поста:

Как уже сообщалось в нескольких изданиях, главному тренеру «Кайсара» Виктору Кумыкову клубное руководство дало ровно один матч на исправление плачевной турнирной ситуации.

Ближайшая игра чемпионата у «степных волков» — 1 апреля против «Каспия», которому очки самому нужны позарез — их, в отличие от кызылординцев, у актаусцев нет вовсе. Кому же в День смеха будет не до шуток?

Автор материала предположил, что может произойти в случае увольнения специалиста:

Мне вот что интересно. Ну, допустим, «Кайсар» не выиграет у «Каспия», а руководство «степных волков» выполнит свое обещание и отправит в тренера отставку. И что тогда? Повторится история годичной давности с «Актобе» и Владимиром Мухановым, который после увольнения отсудил у клуба неустойку до конца чемпионата?

При таких раскладах Виктору Балютовичу и не грех проиграть, чтобы 1 апреля сделать боссов кызылординского клуба настоящими дураками.

Напомним, что «Кайсар» в стартовых трех турах КПЛ-2023 потерпел три поражения.

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