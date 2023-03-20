Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.03
Лацио
Рома
10
Футбол. Зарубежный
19.03
Хетафе
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Барселона
Реал
21
Все события
21:08 (мск), источник: Sport24

Гол и передача Кокорина помогли «Арису» разгромить АЕК в чемпионате Кипра

В Лимасоле состоялся матч 28-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» на своем поле разгромил АЕК со счетом 4:0.

Арис Л
АЕК Л
Наверх
Источник: arisfc.com

В составе победителей первым забил российский нападающий Александр Кокорин, поразив цель уже на 10-й минуте. Для Россиянина этот мяч стал 11-м за «Арис».

Также Кокорин в этой игре отметился голевой передачей. Он вывел Ялу Гомиса разрезающим пасом один на один с голкипером.

В турнирной таблице чемпионата «Арис» сравнялся с АЕКом по очкам (57), но уступает по дополнительным показателям. Первым идет АПОЭЛ — 61 очко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Актриса из сериала «Король и Шут» в откровенной фотосессии для MAXIM показала соблазнительную фигуру: горячие фото
Красавица-американка выложила провокационное фото без лифчика: «Дикие сердца не приручить»
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь