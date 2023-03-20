Гол и передача Кокорина помогли «Арису» разгромить АЕК в чемпионате Кипра
В Лимасоле состоялся матч 28-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» на своем поле разгромил АЕК со счетом 4:0.
Арис Л
АЕК Л
В составе победителей первым забил российский нападающий Александр Кокорин, поразив цель уже на 10-й минуте. Для Россиянина этот мяч стал 11-м за «Арис».
Также Кокорин в этой игре отметился голевой передачей. Он вывел Ялу Гомиса разрезающим пасом один на один с голкипером.
В турнирной таблице чемпионата «Арис» сравнялся с АЕКом по очкам (57), но уступает по дополнительным показателям. Первым идет АПОЭЛ — 61 очко.