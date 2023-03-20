Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком первого тура чемпионата Беларуси

В гостевом победном поединке с «Гомелем» 25-летний форвард борисовской команды поучаствовал в двух взятиях ворот. В конце первой половины встречи Антилевский открыл счет, а после перерыва отдал точную передачу Александру Французову, который установил окончательный результат — 2:0 в пользу БАТЭ.