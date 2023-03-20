Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком первого тура чемпионата Беларуси

В гостевом победном поединке с «Гомелем» 25-летний форвард борисовской команды поучаствовал в двух взятиях ворот. В конце первой половины встречи Антилевский открыл счет, а после перерыва отдал точную передачу Александру Французову, который установил окончательный результат — 2:0 в пользу БАТЭ.
Результаты остальных игр первого тура: «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 3:0, «Сморгонь» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» — 1:0, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1.
Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборных страны.
Во втором туре встречаются:
31 марта. «Нафтан» — «Гомель»;
1 апреля. «Слуцк» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь», «Ислочь» — «Динамо» (Брест);
2 апреля. БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Неман» — «Шахтер», «Славия» — «Динамо» (Минск).