Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.03
Лацио
Рома
10
Футбол. Зарубежный
19.03
Хетафе
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Барселона
Реал
21
Все события
21:11 (мск), источник: БЕЛТА

Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком первого тура чемпионата Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий БАТЭ Дмитрий Антилевский признан лучшим игроком стартового тура 33-го чемпионата Беларуси по футболу по версии Белорусской федерации футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК БАТЭ

В гостевом победном поединке с «Гомелем» 25-летний форвард борисовской команды поучаствовал в двух взятиях ворот. В конце первой половины встречи Антилевский открыл счет, а после перерыва отдал точную передачу Александру Французову, который установил окончательный результат — 2:0 в пользу БАТЭ.

Результаты остальных игр первого тура: «Динамо» (Минск) — «Ислочь» (Минский район) — 3:0, «Сморгонь» — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 2:0, «Шахтер» (Солигорск) — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:1, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» — 1:0, «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1.

Сейчас в чемпионате наступил перерыв, связанный с матчами национальной и молодежной сборных страны.

Во втором туре встречаются:

31 марта. «Нафтан» — «Гомель»;

1 апреля. «Слуцк» — «Минск», «Торпедо-БелАЗ» — «Сморгонь», «Ислочь» — «Динамо» (Брест);

2 апреля. БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Неман» — «Шахтер», «Славия» — «Динамо» (Минск).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь