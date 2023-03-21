Футболиста «Фулхэма» могут отстранить до конца сезона за толчок судьи

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) считает, что положенная за это трехматчевая дисквалификация является недостаточной. Глава ассоциации судей призвал дисквалифицировать игрока на срок от 10 и более матчей, в связи с чем клуб рискует потерять нападающего до конца сезона.