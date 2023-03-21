Футболиста «Фулхэма» могут отстранить до конца сезона за толчок судьи

Ранее в четвертьфинале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) Митрович толкнул судью и получил красную карточку.
По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) считает, что положенная за это трехматчевая дисквалификация является недостаточной. Глава ассоциации судей призвал дисквалифицировать игрока на срок от 10 и более матчей, в связи с чем клуб рискует потерять нападающего до конца сезона.
В текущем сезоне Митрович провел за «Фулхэм» 25 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.