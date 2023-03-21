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13:26 (мск), источник: Московский комсомолец

Футболиста «Фулхэма» могут отстранить до конца сезона за толчок судьи

Футболиста английского «Фулхэма» Александра Митровича могут дисквалифицировать до конца сезона за толчок арбитра. Об этом сообщает The Times.

ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Ранее в четвертьфинале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3) Митрович толкнул судью и получил красную карточку.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) считает, что положенная за это трехматчевая дисквалификация является недостаточной. Глава ассоциации судей призвал дисквалифицировать игрока на срок от 10 и более матчей, в связи с чем клуб рискует потерять нападающего до конца сезона.

В текущем сезоне Митрович провел за «Фулхэм» 25 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

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