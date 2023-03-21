Марго Робби назвала любимого футболиста: фанаты «Арсенала» оценят выбор
«Арсенал» — одна из главных сенсаций европейского сезона. За два месяца до конца чемпионата Англии «канониры» лидируют в таблице, опережая «Ман Сити» аж на 8 очков.
«Арсенал» — одна из главных сенсаций европейского сезона. За два месяца до конца чемпионата Англии «канониры» лидируют в таблице, опережая «Ман Сити» аж на 8 очков.
Доминация Артеты привлекает не только футбольных фанатов, но и голливудских звезд. На днях «Эмирейтс» посетила Ким Кардашьян, а теперь актриса Марго Робби назвала любимого футболиста.
Фаворитом звезды «Однажды… в Голливуде» стал бразильский вингер Габи Мартинелли. И это неудивительно, ведь он — лучший бомбардир лучшей команды лучшей лиги мира.