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18:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Катарский шейх захотел купить «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму

Катарский шейх захотел купить «Манчестер Юнайтед» (МЮ) за рекордную сумму. Об этом сообщает Daily Mail.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации издания, инвестор, близкий к королевской семье Катара, предложит за команду более пяти миллиардов фунтов стерлингов (6,15 миллиарда долларов). Столько же готов заплатить британский миллиардер Джим Рэтклифф. Торги должны завершиться в среду 22 марта.

Самая крупная сделка по продаже спортивной команды состоялась в июне 2022 года. Тогда консорциум, возглавляемый Робом Уолтоном, выкупил клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» за 4,65 миллиарда долларов.

В декабре 2022 года стало известно, что семья американских предпринимателей Глейзеров, владеющая МЮ, хочет продать команду. Бизнесмены рассчитывают получить от этой сделки больше денег, чем бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович.

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