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18:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буффон назвал главную ошибку в карьере

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон считает главной ошибкой в своей карьере уход из «ПСЖ».

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Источник: Страница Джанлуиджи Буффона в соцсетях

Голкипер перешел во французский клуб из «Ювентуса» летом 2018 года, однако уже через год вновь вернулся в команду из Турина. Во время выступления за «ПСЖ» он стал чемпионом Франции, а также выиграл Суперкубок страны.

«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Должен сказать, что мой уход был, пожалуй, самой большой ошибкой в ​​моей карьере. Почему? Мне сказали, что в Лиге чемпионов будет играть Ареола (Альфонс Ареола воспитанник академии клуба — прим.). Я подумал, что это несправедливо», — цитирует слова Буффона RMC Sport.

По словам голкипера, уйдя из французской команды он отказался от 10 миллионов евро и возможности выиграть Лигу чемпионов.

«Тот уровень футбола, который я видел в “ПСЖ”, я больше никогда в жизни не увижу. У нас было ощущение, что мы выиграем Лигу чемпионов в этом году. Я говорил об этом жене, своему агенту. Но мы все испортили, когда играли против “Манчестер Юнайтед”. Они приехали играть в Париж с молодыми игроками. Там были Де Хеа, Лукаку и Рэшфорд, но остальные были молодыми людьми. Мы проиграли им психологически. Это самое большое разочарование в моей карьере. Мы были очень сильной командой», — добавил он.

Буффон выступал за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ» и сборную Италии. Он выиграл все национальные трофеи, а также Кубок УЕФА, однако не смог заработать ни одного трофея Лиги чемпионов.

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