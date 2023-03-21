Буффон назвал главную ошибку в карьере

Источник: Страница Джанлуиджи Буффона в соцсетях

Голкипер перешел во французский клуб из «Ювентуса» летом 2018 года, однако уже через год вновь вернулся в команду из Турина. Во время выступления за «ПСЖ» он стал чемпионом Франции, а также выиграл Суперкубок страны.

«Мой опыт в Париже был лучшим в моей жизни. Должен сказать, что мой уход был, пожалуй, самой большой ошибкой в ​​моей карьере. Почему? Мне сказали, что в Лиге чемпионов будет играть Ареола (Альфонс Ареола воспитанник академии клуба — прим.). Я подумал, что это несправедливо», — цитирует слова Буффона RMC Sport.

По словам голкипера, уйдя из французской команды он отказался от 10 миллионов евро и возможности выиграть Лигу чемпионов.

«Тот уровень футбола, который я видел в “ПСЖ”, я больше никогда в жизни не увижу. У нас было ощущение, что мы выиграем Лигу чемпионов в этом году. Я говорил об этом жене, своему агенту. Но мы все испортили, когда играли против “Манчестер Юнайтед”. Они приехали играть в Париж с молодыми игроками. Там были Де Хеа, Лукаку и Рэшфорд, но остальные были молодыми людьми. Мы проиграли им психологически. Это самое большое разочарование в моей карьере. Мы были очень сильной командой», — добавил он.