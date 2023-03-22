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00:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Английский клуб расторгнет контракт с российским футболистом

Английский клуб «Бристоль Сити» расторгнет контракт с российским футболистом Никитой Хайкиным. Об этом сообщает Nettavisen.

Буде-ГлимтЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации издания, соглашение, рассчитанное до конца сезона-2022/2023, будет разорвано, чтобы россиянин в статусе свободного агента смог вернуться в норвежский «Буде-Глимт». Уточняется, что норвежцы не смогли найти голкиперу достойную замену.

Хайкин пополнил состав «Бристоля» 25 января. До этого он в течение трех лет играл за «Буде-Глимт». 27-летний голкипер также известен по выступлениям в Израиле за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.

Хайкин играл за юношеские сборные России разных возрастов, а также за молодежную команду. Валерий Карпин вызывал вратаря в национальную сборную страны, но он за нее пока не дебютировал. Помимо российского, у спортсмена есть британское и израильское гражданство.

«Бристоль Сити» выступает в чемпионшипе — втором по значимости английском дивизионе. После 28 туров команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

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