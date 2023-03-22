«Кубок не выиграли, а “купили”. Соперники играли в “поддавки” взамен на очки в чемпионате». Скандал в Казахстане

«Кубок они не выиграли, а, можно сказать, “купили”. Соперники выставляли не самый сильнейший состав, играли в “поддавки” взамен на очки в чемпионате. Младенов сидел на “шапках” и получал миллионы тенге в месяц. Кто не делился — сидел на “банке”. Информация получена от самих игроков. Об этом знают в футбольном мире», — заявил Каиров.
«Кайсар» в Кубке Казахстана 2019 года под руководством болгарского тренера Стойчо Младенова в ⅛ финала победил «Академию Онтустик» (2:1, дополнительное время), в ¼ финала — «Иртыш» (2:1), в полуфинале — «Тобол» (0:1, 3:1), в финале — «Атырау» (2:1, дополнительное время).