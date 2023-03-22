Ибрагимович объяснил, почему не завершил карьеру после золота «Милана» в прошлом сезоне
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему не закончил карьеру после тяжёлой травмы.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему не закончил карьеру после тяжёлой травмы.
«Уйти из футбола после скудетто было бы слишком легко. За последние 14 месяцев я перенёс три операции. Был момент, когда ситуация с коленом не улучшалась — я не видел свет в конце тоннеля. Затем, наконец, всё становилось лучше и лучше. Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы уйти? Никогда. Проблемы дают мне адреналин. Журналисты всегда писали и говорили обо мне, что я не такой как все, слишком эгоистичный. Вы помогали мне и продолжаете это делать. Внутри меня всегда есть желание доказать всем, кто во мне сомневается, что они ошибаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Альфредо Педуллы.
41-летний форвард выбыл из строя в мае прошлого года. С того момента он не выходил на поле почти год. Ибрагимович впервые сыграл в этом сезоне в матче 24-го тура Серии А пс «Аталантой» (2:0), который состоялся 26 февраля.