Николай Шерстнев избран новым председателем Белорусской федерации футбола

В президиум конференции вошли президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также два представителя департамента национальных ассоциаций УЕФА. Глава федерации футбола Владимир Базанов решил не выдвигаться на этот пост во второй раз и снял свою кандидатуру с выборов. Таким образом, единственным претендентом на должность председателя БФФ остался Николай Шерстнев, который был выдвинут в кандидаты Витебской областной федерацией футбола.

За избрание нового руководителя делегаты конференции единогласно проголосовали «за». Срок действия полномочий Николая Шерстнева на посту главы БФФ составит четыре года. С 2014 по 2021 год функционер являлся председателем Витебского областного исполнительного комитета, а в последнее время работал в Национальной академии наук Беларуси.