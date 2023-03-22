Николай Шерстнев избран новым председателем Белорусской федерации футбола

В президиум конференции вошли президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также два представителя департамента национальных ассоциаций УЕФА. Глава федерации футбола Владимир Базанов решил не выдвигаться на этот пост во второй раз и снял свою кандидатуру с выборов. Таким образом, единственным претендентом на должность председателя БФФ остался Николай Шерстнев, который был выдвинут в кандидаты Витебской областной федерацией футбола.
За избрание нового руководителя делегаты конференции единогласно проголосовали «за». Срок действия полномочий Николая Шерстнева на посту главы БФФ составит четыре года. С 2014 по 2021 год функционер являлся председателем Витебского областного исполнительного комитета, а в последнее время работал в Национальной академии наук Беларуси.
Кроме того, во время отчетно-выборной конференции БФФ первым заместителем нового председателя федерации был избран директор ФК «Минск» Андрей Василевич. Также заместителями Николая Шерстнева будут бывший глава БФФ Владимир Базанов и сохранивший свое место Михаил Ботников. На заседании был определен состав нового исполкома БФФ, в который вошли 20 человек, в их числе — один из лучших футболистов в истории Беларуси Александр Глеб.