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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Николай Шерстнев избран новым председателем Белорусской федерации футбола

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Доме футбола прошла отчетно-выборная конференция Белорусской федерации футбола, на которой состоялись выборы главы ассоциации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В президиум конференции вошли президент НОК Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, а также два представителя департамента национальных ассоциаций УЕФА. Глава федерации футбола Владимир Базанов решил не выдвигаться на этот пост во второй раз и снял свою кандидатуру с выборов. Таким образом, единственным претендентом на должность председателя БФФ остался Николай Шерстнев, который был выдвинут в кандидаты Витебской областной федерацией футбола.

За избрание нового руководителя делегаты конференции единогласно проголосовали «за». Срок действия полномочий Николая Шерстнева на посту главы БФФ составит четыре года. С 2014 по 2021 год функционер являлся председателем Витебского областного исполнительного комитета, а в последнее время работал в Национальной академии наук Беларуси.

Кроме того, во время отчетно-выборной конференции БФФ первым заместителем нового председателя федерации был избран директор ФК «Минск» Андрей Василевич. Также заместителями Николая Шерстнева будут бывший глава БФФ Владимир Базанов и сохранивший свое место Михаил Ботников. На заседании был определен состав нового исполкома БФФ, в который вошли 20 человек, в их числе — один из лучших футболистов в истории Беларуси Александр Глеб.

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