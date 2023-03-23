Криштиану Роналду: Теперь я стал лучше

"Иногда нужно пройти через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на твоей стороне. У меня нет времени для сожалений. Жизнь продолжается, и, хорошо это или плохо, это было частью моей карьеры. Когда находишься на вершине горы, часто не замечаешь того, что внизу. Теперь я более подготовлен и знаю, что было действительно важно. Никогда не проходил через то, что пережил в последние несколько месяцев. Теперь я лучше, — цитирует Роналду Eurosport.