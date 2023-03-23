«Челси» готов расторгнуть контракт с Обамеянгом. Форвард хочет вернуться в «Барселону»

Отмечается, что «Челси» возмутила поездка футболиста в Испанию, где он поддержал свой бывший клуб — «Барселону» в Эль-класико с «Реалом» в воскресенье, 19 марта.

Контракт форварда с «Челси» действует до 2024 года, но лондонцы готовы расторгнуть его уже текущим летом. Обамеянг не находится в прямом контакте с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой, но хочет вернуться в каталонский клуб. Он готов пойти на снижение зарплаты для перехода в «Барселону».