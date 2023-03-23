Срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» продлили, сообщают СМИ
BBC Sport: срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» продлили.
BBC Sport: срок подачи заявок на покупку «Манчестер Юнайтед» продлили.
Истекавший в среду срок подачи заявок на покупку футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» был продлен по просьбе потенциальных инвесторов, сообщает BBC Sport.
Дедлайн заявок на покупку «МЮ» истек в среду, в 21:00 по британскому времени.
Сообщается, что единственные публично объявленные участники торгов — владелец Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф и катарский шейх Хамад бен Джассим бен Джабер аль-Тани — собираются подать повторные заявки на покупку клуба и обратились с просьбой о продлении срока к банку, управляющему торгами. Просьбы были удовлетворены, но пока неясно, на сколько будет продлен срок приема заявок. Источник, близкий к переговорам, описывает ситуацию как «живую и быстро развивающуюся».
Нынешними владельцами «Манчестер Юнайтед» являются Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер, которые купили клуб в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов. С тех пор «красные дьяволы» пять раз побеждали в Английской премьер-лиге, завоевали четыре Кубка английской лиги и шесть Суперкубков Англии, победили в Лиге чемпионов, еще дважды играли в финале турнира. Болельщики «красных дьяволов» выступают против семьи Глейзеров в течение последних нескольких лет.