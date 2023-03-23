Владелец «Йокерита» и бывший топ-менеджер Nokia сделал предложение о покупке «МЮ»

«Любой клуб в конечном счёте должен принадлежать болельщикам. Нынешнее развитие, когда шейхи миллиардеры и олигархи захватывают клубы и контролируют их как свои личные игровые площадки, — нездоровая тенденция.



Текущая рыночная стоимость клуба составляет чуть менее $ 3,9 млрд. Это означает, что если бы каждый из фанатов присоединился к покупке клуба, общая сумма на одного болельщика составила бы менее $ 6. Моя заявка построена на равенстве с болельщиками. Моя компания профинансирует половину суммы, необходимой для приобретения клуба, и попросит фанатов через новую компанию, которая создаётся для этой конкретной цели, участвовать в другой половине. Если каждый фанат присоединится, это означает менее $ 3 на каждого фаната.



Каждый болельщик, который присоединится, будет иметь доступ к приложению, которое сможет использовать для участия и голосования при принятии решений по футбольным вопросам, касающимся клуба. Не будет приниматься никаких решений, которые не поддерживаются большинством фанатов», — заявил Циллиакус.