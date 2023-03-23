Турецкий журналист: К российским футболистам в Турции нет негатива. Усиливаются антиамериканские настроения

"В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится все больше. Но, на мой взгляд, бóльшая часть турецкого народа против военных действий.

А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским футболистам здесь нет«, — цитирует Будку “Чемпионат”.