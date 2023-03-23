Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Казахстан
Словения
11
Футбол. Сборные
20:00
Иран
Россия
Футбол. Сборные
21:30
Венгрия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Македония
Мальта
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Италия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Исландия
Футбол. Сборные
24.03
Аргентина
Панама
Все события
18:38 (мск), источник: Sport24

Турецкий журналист: К российским футболистам в Турции нет негатива. Усиливаются антиамериканские настроения

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал об отношении в Турции к российским футболистам.

Наверх
Источник: Без источника

"В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится все больше. Но, на мой взгляд, бóльшая часть турецкого народа против военных действий.

А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским футболистам здесь нет«, — цитирует Будку “Чемпионат”.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 20-летняя MISS MAXIM показала свой «бермудский треугольник»: «Кто в него попадает, из него уже не выплывает»
MISS MAXIM показала, как она выглядела до увеличения груди, похваставшись силиконовыми прелестями
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь