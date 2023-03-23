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18:39 (мск), источник: Sport24

Дибала намерен подать иск к «Ювентусу» на 54 млн евро

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала собирается подать в суд на свой бывший клуб «Ювентус» из-за долгов по зарплате и срыва продления контракта, сообщает Corriere dello Sport.

Ювентус
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Осенью 2021 года стороны достигли принципиального соглашения о заключении нового договора, но в апреле 2022-го «старая синьора» отказалась от продолжения сотрудничества. Аргентинец требует от «бьянконери» компенсировать разницу в зарплате между неподписанным пятилетним соглашением и действующим трехлетним контрактом с «Ромой».

Кроме того, футболист намерен отсудить долг по зарплате в размере более 3 миллионов евро, которые туринцы сэкономил в период пандемии по тайному соглашению с игроками. Общая сумма компенсации может составить 54 миллиона евро.

Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 по 2022 год. В составе «старой синьоры» он стал пятикратным чемпионом Италии, четыре раза выиграл Кубок страны, три раза — Суперкубок Италии.

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