«Бавария» увольняет тренера! В чём вина Нагельсмана?

23 марта стартовал отборочный цикл Евро-2024, но главная новость дня пришла из клубного футбола. «Бавария» прекращает сотрудничество с главным тренером Юлианом Нагельсманом. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как вы понимаете, дело точно не в спортивных результатах. «Бавария» занимает второе место в чемпионате, но отставание от дортмундской «Боруссии» составляет всего лишь одно очко. Во-вторых, мюнхенский клуб прошёл «ПСЖ» (1:0, 2:0) и выступит в четвертьфинале Лиги чемпионов. В-третьих, «Бавария» продолжает борьбу за победу в Кубке Германии — в апреле она проведёт четвертьфинальный матч с «Фрайбургом». Таким образом, все цели ещё в принципе достижимы.

На фоне таких результатов увольнение Нагельсмана выглядит по меньшей мере удивительно. В феврале стало известно о конфликте тренера с вратарём Мануэлем Нойером. Голкиперу не нравилось, что Нагельсман доносил свои идеи до игроков через Йозуа Киммиха, игнорируя при этом его. Позднее клуб уволил многолетнего тренера вратарей Тони Тапаловича, после чего Нойер дал скандальное интервью и раскритиковал клубных боссов.

После этого отношения Нойера и Нагельсмана окончательно испортились. По информации немецкой прессы, руководство приняло сторону тренера, тогда как некоторые игроки поддержали вратаря. Правда, чуть позже Нойер и Нагельсман встретились и уладили конфликт. Они пообещали, что будут строить дальнейшие отношения на основе профессионализма.

Юлиан Нагельсманн | Источник: Reuters

Кроме того, сообщалось, что ни у одного другого тренера «Баварии» не было таких привилегий со времён Хосепа Гвардиолы. Нагельсман непосредственно участвовал в формировании состава и проводил беседы с потенциальными новичками. Правление «Баварии» делало всё возможное, чтобы удовлетворить запросы тренера в плане инфраструктуры.

Нагельсман проработал в Мюнхене чуть меньше двух лет. Bild сообщает, что вакантный пост займёт Томас Тухель. В конце прошлого года его уволили из «Челси», и это решение тоже было неожиданным. У Тухеля уже есть успешный опыт прихода в клуб во время сезона. В январе 2021-го он возглавил «Челси» и весной сделал его победителем Лиги чемпионов. Любопытно, что тогда в финале столичный клуб обыграл «Манчестер Сити» (1:0), а теперь, судя по всему, Тухель снова встретится с Гвардиолой, но уже на стадии четвертьфинала.

Томас Тухель | Источник: Reuters

Bild предполагает, что сам Нагельсман ничего не подозревал о своём увольнении. В среду, 23 марта, тренер отдыхал в компании подруги на горнолыжном курорте в Австрии. По всей видимости, хотел набраться сил перед важным матчем с дортмундской «Боруссией» (1 апреля). Теперь за тренировочный процесс будет отвечать Тухель, который приступит к работе с 27 марта.

Вот как сложившуюся ситуацию описало издание Bild: «Это была сложная ситуация для боссов “Баварии”. Сможете ли уволить тренера, у которого есть шанс на требл и который с лёгкостью выбил “ПСЖ” из Лиги чемпионов? “Бавария” может! После поражения в Леверкузене (1:2) у боссов появились опасения, что Нагельсман может завершить сезон без титулов. В этом отношении жёсткое решение руководства последовательно, несмотря на клятвы в верности в последние недели.

В этом году «Бавария» набрала на 10 очков меньше, чем «Боруссия». Кроме того, боссов клуба смутило выступление команды в прошлом сезоне, несмотря на чемпионство. Тогда «Бавария» проиграла в Кубке Гладбаху (0:5) и вылетела от «Вильярреала» в четвертьфинале ЛЧ. Дело в том, что за 21 месяц Нагельсману так и не удалось вывести, возможно, лучший клуб мира на стабильно высокий уровень.

Мы уже писали в сентябре 2022-го, что у Юлиана появилась новая проблема — увольнение Тухеля из «Челси». Тогда на рынке внезапно возникла лучшая альтернатива. Спустя полгода Томас получает работу в «Баварии», а в первом матче его ждёт встреча с бывшим клубом. Сумасшествие!".

Мюнхенцы хотели заполучить Тухеля ещё в 2018 году, но тогда их опередил «ПСЖ». И вот спустя пять лет «Бавария» всё-таки нанимает его.