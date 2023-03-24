Тухель в «Баварии»: идеальный союз или бомба замедленного действия?

От ноунейма до матерого волка

Томас Тухель в «Баварии» — это круто. Лучшая команда Германии и один из лучших немецких тренеров, который умеет то, что нужно Мюнхену. А именно — добиваться успехов в Лиге чемпионов, где 49-летний специалист сначала впервые в истории дотащил до финала «ПСЖ», а год спустя выиграл трофей с «Челси».

Четыре с половиной года назад Тухель уезжал из Германии в статусе перспективного специалиста, который заставил «Боруссию» временами играть даже ярче, чем при Юргене Клоппе. Но при этом в послужном списке значился лишь Кубок Германии, и, по слухам, его назначение в Париж поначалу шокировало Неймара. На тот момент именно он считался ключевой фигурой «ПСЖ» и не понимал — что за ноунейм будет работать с главным клубом страны.

Ней даже порывался уйти, и это нервировало уже Тухеля. Но через пару лет форвард признался, что проникся к немцу симпатией с первого же разговора. «Когда ты испытываешь такую любовь к тренеру, то отдаешь на поле жизнь. Для него я сделаю все возможное, чтобы победить», — говорил бразилец.

В «Баварию» Томас приходит в статусе матерого волка, который не только знает, как побеждать, но и имеет опыт управления звездными командами. Тот же Мбаппе в первый сезон при Тухеле забил во французском чемпионате рекордные для себя 33 мяча. Немца уважают по-настоящему крутые и опытные мастера вроде Тиагу Силвы.

И все равно есть ощущение, что приход специалиста в «Баварию» — мина замедленного действия. Причем она находится на боевом взводе с момента назначения и рано или поздно обязательно взорвется. Об этом буквально кричит вся биография Тухеля.

История конфликтов

С Дортмундом тренер попрощался по собственной инициативе, причем решение было принято по итогам встречи с руководством сразу после победного финала Кубка Германии. Проблемы начались еще перед сезоном, который принес «Боруссии» первый трофей за пять лет, так как генеральный директор Ханс-Йоахим Ватцке нарушил обещание сохранить в команде Мхитаряна, Хуммельса и Гюндогана.

Всех троих продали, а тех, кого просил Тухель, не подписали. Дошло до выяснения отношений с главным скаутом Свеном Мислинтатом, который привез в Дортмунд Левандовски и Обамеянга. Потом, когда на пути клубного автобуса перед игрой Лиги чемпионов с «Монако» сработало взрывное устройство, тренер был недоволен решением руководства сыграть на следующий день, не посоветовавшись с ним.

В «ПСЖ» Тухель в первый же год работы разругался со спортивным директором Антеру Энрике. То локальное сражение завершилось в пользу тренера, но и с бразильцем Леонардо немец не сработался. Отправная точка конфликта — отказ клуба продлить контракт с Тиагу Силвой. А до этого на парижан обиделся также не получивший новое соглашение Кавани, и, возможно, именно уругвайца не хватило Тухелю для победы в Лиге чемпионов. Напряжение копилось, и когда «ПСЖ», как и многие топ-клубы после пандемии, стал спотыкаться из-за жесточайшего календаря и травм лидеров, тренеру указали на дверь.

«Челси» — это вообще отдельная история. То, что Томасу не по пути с новым руководством, стало понятно в тот момент, когда Тодд Боэли и совладелец синих Бехдад Эгбали предложили немцу перейти на схему 4−4−3. Не ищите тут опечатку — так и было! Поэтому в новом общем чате с руководством Тухель почти не общался, а, оставшись без поддержки уволенных Марины Грановской и Петера Чеха, отправлял на встречи с руководством своего агента. При этом немец заблокировал трансфер Криштиану Роналду, считая, что португалец разрушит атмосферу в команде; да еще и рассчитывал лично общаться с новичками, оценивая не только игровые, но и человеческие качества.

Капризный и ворчливый

В «Баварии» самодуров в руководстве нет. Напротив, председатель правления Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич — футбольные люди. Только простыми их точно не назовешь. Достаточно вспомнить историю Ханси Флика, который привел мюнхенцев к победе в Лиге чемпионов, но всего через год покинул клуб из-за сложных отношений с руководством. И все из-за кадровой политики, так как боссы не всегда шли тренеру навстречу как при покупке игроков, так и при продлении контрактов.

Между тем у Флика были удивительно теплые отношения с футболистами. Как с молодыми, которым он организовывал специальные тренировки, так и с ветеранами, уважавшими Ханси со времен победы Германии на ЧМ-2014. Для «Баварии», где Рибери с Роббеном однажды «сожрали» обожаемого во всех командах Карло Анчелотти, это важнейшее качество. И, например, Нико Ковач с Юлианом Нагельсманном так и не поняли, что классный тренер и тренер напичканного звездами топ-клуба — две разные профессии.

Тухель об этом точно знает. Поэтому в Париже у него даже при более скромном в плане титулов статусе получилось лучше, чем у Унаи Эмери. При этом Томас совсем не душка, и даже в «Майнце», где он сделал себе имя, некоторые из бывших подопечных называли тренера капризным и ворчливым диктатором, который переходил на личности, если что-то не получалось на тренировках.

В Дортмунде дошло до того, что капитан «Боруссии» Шмельцер публично обвинял немца в том, что тот даже после травм основных игроков перед важным матчем продолжал игнорировать Нури Шахина. В Париже в кризисную пору стал показывать зубы и скандалить после замен Мбаппе. В Лондоне Тухеля критиковал не понимавший своей роли в изменившейся схеме Лукаку, а игроки жаловались, что тренер почти год не проводит индивидуальных бесед, и не хотели слышать его крики, играя на бровке рядом со скамейкой.

Соответственно, потенциально взрывоопасным выглядит и союз Тухеля с «Баварией». В профессиональном плане это почти идеальное сочетание, но если Томас не станет более гибким и терпимым, все закончится очередным скандалом. Это, впрочем, случится далеко не сразу. А начинать предстоит с ключевого для борьбы за титул немецкого класико с «Боруссией» и лигочемпионского четвертьфинала с «Манчестер Сити». И это будет по-настоящему интересно.