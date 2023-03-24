Тухель стал новым главным тренером футбольного клуба «Бавария»
Специалист на этом посту сменил Юлиана Нагельсманна.
Специалист на этом посту сменил Юлиана Нагельсманна.
ТАСС, 24 марта. Немец Томас Тухель сменил соотечественника Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера футбольного клуба «Бавария». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Руководство «Баварии» приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с 35-летним Нагельсманном, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение с 49-летним Тухелем рассчитано до 30 июня 2025 года.
Под руководством Нагельсманна «Бавария» выиграла два Суперкубка Германии (2021, 2022) и стала чемпионом страны в сезоне-2021/22.
В нынешнем сезоне мюнхенцы перед паузой на чемпионат мира в Катаре занимали первое место в турнирной таблице национального первенства, однако после возобновления чемпионата уступили лидерство дортмундской «Боруссии». В Лиге чемпионов команда вышла в четвертьфинал, обыграв в ⅛ финала французский ПСЖ. До «Баварии» Нагельсманн возглавлял «Хоффенхайм» (2016−2019) и «Лейпциг» (2019−2021).
Последним местом работы Тухеля был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте чемпионата Англии. Он привел клуб к победам в Лиге чемпионов (сезон-2020/21), Суперкубке УЕФА (2021) и клубном чемпионате мира (2022). Ранее он работал в «Майнце» и дортмундской «Боруссии», с которой выиграл Кубок Германии (2016/17), и ПСЖ, с которым по два раза стал чемпионом (2018/19, 2019/20) и обладателем Суперкубка Франции (2018, 2019), по разу выиграл кубок страны (2019/20) и Кубок французской лиги (2019/20).
«Бавария» после 25 туров занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 52 очка. В активе дортмундской «Боруссии» 53 очка.