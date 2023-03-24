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20:07 (мск), источник: ТАСС

Тухель стал новым главным тренером футбольного клуба «Бавария»

Специалист на этом посту сменил Юлиана Нагельсманна.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарьЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 24 марта. Немец Томас Тухель сменил соотечественника Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера футбольного клуба «Бавария». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Руководство «Баварии» приняло решение досрочно прекратить сотрудничество с 35-летним Нагельсманном, который возглавлял команду с 2021 года. Соглашение с 49-летним Тухелем рассчитано до 30 июня 2025 года.

Под руководством Нагельсманна «Бавария» выиграла два Суперкубка Германии (2021, 2022) и стала чемпионом страны в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне мюнхенцы перед паузой на чемпионат мира в Катаре занимали первое место в турнирной таблице национального первенства, однако после возобновления чемпионата уступили лидерство дортмундской «Боруссии». В Лиге чемпионов команда вышла в четвертьфинал, обыграв в ⅛ финала французский ПСЖ. До «Баварии» Нагельсманн возглавлял «Хоффенхайм» (2016−2019) и «Лейпциг» (2019−2021).

Последним местом работы Тухеля был лондонский «Челси», из которого он был уволен в сентябре 2022 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте чемпионата Англии. Он привел клуб к победам в Лиге чемпионов (сезон-2020/21), Суперкубке УЕФА (2021) и клубном чемпионате мира (2022). Ранее он работал в «Майнце» и дортмундской «Боруссии», с которой выиграл Кубок Германии (2016/17), и ПСЖ, с которым по два раза стал чемпионом (2018/19, 2019/20) и обладателем Суперкубка Франции (2018, 2019), по разу выиграл кубок страны (2019/20) и Кубок французской лиги (2019/20).

«Бавария» после 25 туров занимает второе место в таблице чемпионата Германии, набрав 52 очка. В активе дортмундской «Боруссии» 53 очка.

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