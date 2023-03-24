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24 марта, источник: ТАСС

Против «Эвертона» начали расследование из-за возможного нарушения финансовых правил

Как сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги, предполагаемое нарушение произошло в сезоне-2021/22.

Эвертон
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Источник: Reuters

ТАСС, 24 марта. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) передало в независимую комиссию информацию о предполагаемом нарушении футбольным клубом «Эвертон» правил лиги о прибыльности и устойчивом развитии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АПЛ.

Сообщается, что предполагаемое нарушение произошло в сезоне-2021/22.

Комиссия не зависит от АПЛ и ее клубов. Члены комиссии будут назначены независимым председателем судебной коллегии АПЛ. Разбирательства комиссии будут носить конфиденциальный характер и рассматриваться в частном порядке.

В феврале руководство Английской премьер-лиги обвинило «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Расследование длилось более четырех лет, премьер-лига передала сведения о нарушениях, допущенных «Манчестер Сити» с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию. Решения по итогам расследования в отношении двух клубов будут опубликованы пресс-службой лиги по окончании рассмотрения дел.

Если вина клубов будет доказана, им будет грозить ряд наказаний, в том числе снятие очков или исключение из лиги.

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