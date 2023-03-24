В «Баварии» объяснили решение уволить Нагельсманна

Об этом решении стало известно сегодня, 24 марта. Вместе с Нагельсманом освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.

«Мы пришли к выводу, что качество в нашей команде, несмотря на чемпионство в Бундеслиге в прошлом году, все реже и реже выходит на первый план. После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно.



Нестабильные выступления поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Вот почему мы действовали сейчас», — приводит слова Кана официальный сайт клуба.

35-летнего Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года и в понедельник, 27 марта, впервые проведет тренировку команды.

В текущем сезоне «Бавария» под руководством Нагельсмана вышла в ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира «Пари Сен-Жермен». В Бундеслиге команда после 25 туров набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Последним клубом Тухеля был лондонский «Челси». Он возглавлял английский клуб с января 2021 года и привел его к победе в Лиге чемпионов. Также немец выиграл с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года.