В «Баварии» объяснили решение уволить Нагельсманна
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан объяснил решение клуба уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна.
Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан объяснил решение клуба уволить главного тренера Юлиана Нагельсманна.
Об этом решении стало известно сегодня, 24 марта. Вместе с Нагельсманом освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.
«Мы пришли к выводу, что качество в нашей команде, несмотря на чемпионство в Бундеслиге в прошлом году, все реже и реже выходит на первый план. После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно.
Нестабильные выступления поставили под сомнение наши цели на этот сезон, а также наши цели на будущее. Вот почему мы действовали сейчас», — приводит слова Кана официальный сайт клуба.
35-летнего Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года и в понедельник, 27 марта, впервые проведет тренировку команды.
В текущем сезоне «Бавария» под руководством Нагельсмана вышла в ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира «Пари Сен-Жермен». В Бундеслиге команда после 25 туров набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице.
Последним клубом Тухеля был лондонский «Челси». Он возглавлял английский клуб с января 2021 года и привел его к победе в Лиге чемпионов. Также немец выиграл с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года.
До «Челси» немецкий специалист возглавлял «ПСЖ», «Боруссию» из Дортмунда и «Майнц».