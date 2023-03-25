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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нагельсман открыт для переговоров с «Тоттенхэмом», сообщают СМИ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить английский футбольный клуб «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2022

В пятницу «Бавария» объявила о разрыве контракта с Нагельсманом и назначении на пост главного тренера команды Томаса Тухеля.

По информации источника, 35-летний специалист открыт для переговоров с лондонским клубом на фоне неопределенности относительно будущего нынешнего тренера «шпор» итальянца Антонио Конте. Отмечается, что «Тоттенхэм» рассматривал кандидатуру Нагельсмана еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году.

Нагельсман возглавил «Баварию» в августе 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии и двукратным обладателем Суперкубка страны. До этого он работал в «Хоффенхайме» и «Лейпциге».

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