Нагельсман открыт для переговоров с «Тоттенхэмом», сообщают СМИ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить английский футбольный клуб «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить английский футбольный клуб «Тоттенхэм», сообщает Sky Sports.
В пятницу «Бавария» объявила о разрыве контракта с Нагельсманом и назначении на пост главного тренера команды Томаса Тухеля.
По информации источника, 35-летний специалист открыт для переговоров с лондонским клубом на фоне неопределенности относительно будущего нынешнего тренера «шпор» итальянца Антонио Конте. Отмечается, что «Тоттенхэм» рассматривал кандидатуру Нагельсмана еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году.
Нагельсман возглавил «Баварию» в августе 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии и двукратным обладателем Суперкубка страны. До этого он работал в «Хоффенхайме» и «Лейпциге».