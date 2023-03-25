Нагельсман открыт для переговоров с «Тоттенхэмом», сообщают СМИ

В пятницу «Бавария» объявила о разрыве контракта с Нагельсманом и назначении на пост главного тренера команды Томаса Тухеля.

По информации источника, 35-летний специалист открыт для переговоров с лондонским клубом на фоне неопределенности относительно будущего нынешнего тренера «шпор» итальянца Антонио Конте. Отмечается, что «Тоттенхэм» рассматривал кандидатуру Нагельсмана еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году.