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13:10 (мск), источник: Sport24

Роналдиньо: Было бы отлично, если Месси завершит карьеру в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо хотел бы, чтобы Лионель Месси завершил игровую карьеру в каталонском клубе.

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Источник: Reuters

«Могу считать себя другом Месси, очень рад, что он смог выиграть чемпионат мира с Аргентиной. Приятно видеть, как воплощаются мечты у друзей. Подобное делает тебя счастливым.

Для меня Лео — лучший футболист. Я бы хотел, чтобы он был счастлив, не имеет значения, где он находится. После его истории в “Барселоне” было бы отлично, если бы там завершилась его игровая карьера», — приводит слова Роналдиньо Marca.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард не планирует продлевать контракт с «ПСЖ». Есть высокая вероятность, что Месси вернется в каталонский клуб. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта начал активную работу относительно возвращения Месси.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год.

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