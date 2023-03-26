Роналдиньо: Было бы отлично, если Месси завершит карьеру в «Барселоне»

«Могу считать себя другом Месси, очень рад, что он смог выиграть чемпионат мира с Аргентиной. Приятно видеть, как воплощаются мечты у друзей. Подобное делает тебя счастливым.



Для меня Лео — лучший футболист. Я бы хотел, чтобы он был счастлив, не имеет значения, где он находится. После его истории в “Барселоне” было бы отлично, если бы там завершилась его игровая карьера», — приводит слова Роналдиньо Marca.