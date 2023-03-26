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18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» повторно обратится к испанской федерации с просьбой признать чемпионство-1937

«Барселона» готовит официальное обращение в Федерацию футбола Испании, в котором попросит официально признать чемпионский титул 1937 года, добытый каталонским клубом во время гражданской войны. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает ESPN Digital.

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Источник: Reuters

Комиссия по исторической памяти Барселоны уже готовит отчёт для клуба, в котором будут приведены аргументы о действительности титула, завоёванного в 1937 году. Турнир в том году организовала Федерация футбола Каталонии, а участие в первенстве приняли восемь клубов: «Барселона», «Эспаньол», «Жирона», «Валенсия», «Леванте», «Химнастик», «Гранольерс» и «Атлетик де Кастельон». Представители Мадрида («Реал» Мадрид, в то время «Мадрид», и «Атлетик де Мадрид») не играли из-за близости линии фронта к столице Испании.

В 2009 году, во время первой каденции Жоана Лапорты на посту президента сине-гранатовых, «Барселона» уже поднимала этот вопрос, но в тот раз прошение было отклонено на том основании, что турнир не был организован федерацией. Активизация деятельности в этом направлении произошла после того, как федерации по личной просьбе президента Луиса Рубиалеса утвердила официальное признание Кубка свободной Испании (название Кубка короля в разгар гражданской войны), который выиграл «Леванте». Это решение будет подтверждено на генеральной ассамблее организации, которая состоится летом.

«Барса», поздравив «Леванте» с этим достижением, надеется получить подобное признание, поскольку Средиземноморская лига была организована властями республики как альтернатива национальной лиге, которую невозможно было проводить из-за войны.

Если «Барселона» добьётся своего, в её музее официально будет не 26 чемпионских титулов, а 27.

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