«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об увольнении главного тренера Антонио Конте.
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Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об увольнении главного тренера Антонио Конте.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
"Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а Райан Мейсон — в качестве помощника главного тренера.
Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.