«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте

"Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а Райан Мейсон — в качестве помощника главного тренера.

Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.