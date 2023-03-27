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00:52 (мск), источник: Sport24

«Тоттенхэм» объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об увольнении главного тренера Антонио Конте.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"Кристиан Стеллини возглавит команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона, а Райан Мейсон — в качестве помощника главного тренера.

Мы вышли в Лигу чемпионов в первый сезон Антонио в клубе. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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