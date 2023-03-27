«Челси» объявил об огромных убытках за прошлый сезон из-за санкций в отношении Абрамовича

Исходя из открытых данных стало известно, что лондонский клуб понес большие убытки в прошлом году из-за санкций, которые были наложены на бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Общий убыток клуба составил 121,3 млн фунтов. В течение периода, когда Абрамович находился во главе клуба и на него были наложены санкции, «Челси» был ограничен в продаже билетов на игровые дни, товаров и других заказов на мероприятиях. Также клуб не мог подписывать контракты с игроками и коммерческими спонсорскими, что в совокупности привело к чрезвычайным расходам и потере доходов.