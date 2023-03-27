Впервые в истории: «Челси» устроил ауызашар на стадионе
Прошлой ночью «Челси» провел ауызашар у поля «Стэмфорд Бридж». Это событие произошло впервые на стадионе английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прошлой ночью «Челси» провел ауызашар у поля «Стэмфорд Бридж». Это событие произошло впервые на стадионе английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ауызашар был организован в сотрудничестве с проектом Ramadan Tent Project в ознаменование Рамадана. Это дало мусульманам, соблюдающим пост, возможность собраться вместе.
Председатель ордена Британской империи, председатель Фонда «Челси» лорд Даниэль Финкельштейн высказался о мероприятии: «Мы большое сообщество со множеством сторонников из разных слоев общества, и мы хотим чтить, уважать и разделять радость каждого фаната. Речь идет о том, чтобы сказать “да” любви, инклюзивности, сообществу и всем, кто хочет быть болельщиком “Челси”. Это особенное событие — стать первым клубом премьер-лиги, который провел открытый ифтар, и мы этим очень гордимся».
Рамадан будет отмечаться в ФК «Челси» и Фонде «Челси» в рамках кампании «Нет ненависти», которая является общеклубной программой равенства, разнообразия и инклюзивности, направленной на борьбу с ненавистью и дискриминацией и направленной на просвещение всех заинтересованных сторон внутри и вне ФК «Челси» и футбола.
Продвижение религиозной терпимости является одним из ключевых направлений No To Hate («Нет ненависти»), наряду с другими религиозными праздниками, которые освещаются в течение календарного года.