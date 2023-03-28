Футболист-проклятие: подписавшие его клубы обречены на вылет

Одним из таких является камерунец Себастьен Бассонг. Биография защитника уникальна тем, что он шесть раз вылетал из топ-5 сильнейших лиг. Бассонг удерживает антирекорд в европейском футболе по данному показателю.

Вылет в дебютном сезоне

У Бассонга все пошло наперекосяк с первого сезона во взрослом футболе. Защитник воспитывался в академии французского «Метца», пробившись в основной состав клуба осенью 2005 года. В дебютном сезоне молодой защитник отыграл 24 матча, но не смог спасти команду от вылета в Лигу 2.

Парень решил не бросать родной клуб во втором дивизионе и помог ему вернуться в элиту. Правда, «Метц» не закрепился в Лиге 1 и весной 2008 года снова вылетел. Во второй раз спасать команду Себастьен не решился и перебрался в «Ньюкасл».

«Сороки» начали сезон-08/09 с четырех очков в двух стартовых турах, но потом результаты стали проседать. Бассонг играл в стартовом составе. Команда оказалась в зоне вылета к концу сезона, а тренером назначили легенду клуба Алана Ширера. К сожалению, он не справился с задачей — «Ньюкасл» впервые в истории вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ).

Три первых сезона Бассонга в высших дивизионах обернулись для него понижением в классе. Однако Себастьена можно было назвать светлым пятном в обороне «Ньюкасла». Заметили это и болельщики, которые признали камерунца лучшим игроком клуба в сезоне. Достойное выступление в тонущей команде позволило защитнику не оказаться в Чемпионшипе. Его купил «Тоттенхэм» за восемь миллионов фунтов стерлингов.

Бассонг сходу заиграл в стартовом составе «шпор» и, наконец, избавился от постоянного страха вылететь. Казалось, карьера Себастьена окончательно наладилась. Но у антирекордсмена не может быть все просто, верно?

Издевательства болельщиков

Бассонг постепенно получал все меньше игрового времени. В середине третьего сезона в Лондоне ситуация достигла критической отметки. Защитник попросился в аренду. Клуб дал добро, и Себастьен отправился в «Вулверхэмптон». «Волки» находились в подвале турнирной таблицы. Разумеется, спасти команду нашему «герою» не удалось. Камерунец четвертый раз в карьере покинул высший дивизион.

Несмотря на провал на новом месте, дебют в Чемпионшипе вновь не состоялся. Защитник перешел в «Норвич». К тому моменту за ним уже закрепилась репутация проклятого футболиста. Некоторые фанаты выступали против трансфера и призывали не подписывать «игрока-неудачника». Боссов клуба это не остановило.

В первом сезоне все сложилось удачно — «Норвич» занял 11-е место. Но долго бегать от «проклятия» Бассонг не смог. В сезоне-2013/14 клуб занял 18-е место и отправился в Чемпионшип. В этот раз камерунцу не удалось «отвертеться» и избежать дебюта в новой лиге.

«Норвич» тогда был командой-лифтом. Они смогли за год вернуться в АПЛ, но вновь вылетели. В шестой раз Бассонга. До сих пор в высших лигах никто не смог «побить» этот антирекорд.

Поразительно, но Себастьен не является главным неудачником АПЛ. На его счету четыре понижения в классе. Однако есть сразу двое игроков, которые покидали высший дивизион Англии по пять раз.

Нападающий из Уэльса Натан Блейк делал это вместе с «Шеффилдом», «Болтоном» и «Блекбэрном», трижды завоевывав повышение. А исландский защитник Херманн Хрейдарссон умудрился вылететь с пятью разными клубами.

В карьере Бассонга есть и уникальный год, связанный с выходом в АПЛ. Первую половину сезона-2014/15 он провел в «Норвиче», а вторую — в «Уотфорде». Оба клуба выступали в Чемпионшипе и по итогам сезона поднялись в АПЛ. «Неудачник» помог сразу двум командам.

Себастьен каждый раз тяжело реагировал на вылеты, называя их настоящей трагедией. Уже во время последнего сезона в «Норвиче» болельщики запустили в социальных сетях хештег #МистерПонижение. Вероятно, такое отношение повлияло на ранний уход игрока из футбола.

Бассонг завершил карьеру в 32 года в греческом клубе «Волос». Последние пару лет он практически не появлялся на поле. Зато после ухода из «Норвича» Себастьен ни разу не вылетал, поборов страшное «проклятие».