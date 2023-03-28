Топ-футболисты без трофеев. В компанию к Кейну попали легенды итальянского футбола

Футбол как командная игра не всегда справедлив. Некоторые игроки выступают на высочайшем уровне всю карьеру и оставляют след в истории, но по стечению обстоятельств остаются без трофеев, а кто-то, наоборот, появляется на поле по праздникам и набирает солидную коллекцию из наград. Рассказываем о первых.

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

Главный английский нападающий последних 10 лет каждый сезон выбивает гроссмейстерский показатель голов в Премьер-лиге. Но его проблема — клуб. Кейн всю карьеру выступает за «Тоттенхэм», который завоёвывает трофеи по большим праздникам. Последний титул лондонцев датирован 2008 годом. Тогда «Тоттенхэм» взял Кубок лиги, а Харри было всего 14 лет.

При этом нельзя сказать, что Кейн далёк от трофеев. С «Тоттенхэмом» он играл в финалах Лиги чемпионов и Кубка лиги, занимал второе место в АПЛ, а со сборной Англии добирался до полуфинала чемпионата мира и решающего матча на Евро. Каждый раз Харри ждало поражение. Сейчас Кейну 29 лет, и шансы на титулы у него по-прежнему есть. Но с каждым годом их всё меньше и меньше.

Димитри Пайет, «Марсель»

Ещё один знаковый для европейского футбола игрок последнего десятилетия тоже никак не может добраться до трофея. На клубном уровне у Пайета шансов было мало — он выступал за «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль» и «Вест Хэм», а сейчас защищает цвета «Марселя». За всё это время Димитри лишь однажды подобрался к титулу, когда в 2018-м вышел с нынешней командой в финал Лиги Европы. Получилось драматично: Пайет травмировался, а «Марсель» «сгорел» «Атлетико» — 0:3.

Как и Кейн, Пайет был близок к трофею со сборной. В 2016-м Франция добралась до финала на домашнем Евро, но проиграла Португалии из-за гола в дополнительное время. А на победном чемпионате мира Димитри в заявке сборной уже не было. Положение Пайета усугубляет возраст. Сейчас полузащитнику уже 35 лет, и высока вероятность, что он так и останется без трофеев.

Антонио Ди Натале, завершил карьеру

А вот Ди Натале уже точно ничего не выиграет как футболист. Один из самых ярких нападающих Серии А начинал ещё в 90-е, а на пик вышел в нулевые и 2010-е. Бóльшую часть карьеры Ди Натале был верен скромному «Удинезе», где мог похвастаться только личными достижениями. Например, он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии (2010, 2011) и один раз был признан лучшим футболистом страны (2010).

Успеха Ди Натале вполне мог добиться со сборной Италии, куда с перерывами вызывался с 2002 по 2012 год. Но единственный трофей в этот период команда завоевала без Антонио, став чемпионом мира в 2006-м. В итоге Ди Натале сыграл на Евро-2008, где не забил решающий пенальти в четвертьфинальной серии с Испанией, на ЧМ-2010, где Италия провалилась, и на Евро-2012, где сборная влетела испанцам в финале. Последний турнир остался лучшей возможностью для завоевания трофея, но не срослось.

Эрик Ламела, «Севилья»

Ламела уступает в уровне предыдущим футболистам из списка, но всё же широко известен благодаря выступлению в Англии. Только есть проблема: как и Кейн, Эрик выступал за «Тоттенхэм». А значит, никаких трофеев! Взять золото Ламела вполне мог в родном «Ривер Плейт», где начинал карьеру, но победу в Клаусуре в 2008-м он не зацепил, поскольку дебютировал в 2009-м. Дальше были «Рома» и уже упомянутый «Тоттенхэм», а сейчас Ламела играет за «Севилью». Испанский клуб нередко пополняет трофейный кабинет, но как раз после прихода Эрика всё поменялось. В данный момент команда вообще борется за выживание в чемпионате Испании.

И всё же Ламеле сейчас 31 год, так что время на успех есть. Вдруг «Севилья» скоро воспрянет и пойдёт за очередной победой в Лиге Европы?

Луиджи Ди Бьяджо, завершил карьеру

Ди Бьяджо ярко играл в полузащите в 90-е и запомнился многим любителям Серии А. Начинал Луиджи в «Лацио», а потом выступал за «Монцу», «Фоджу», «Рому», «Интер» и «Брешию». Лучший шанс на клубный трофей у Ди Бьяджо ожидаемо был в миланской команде, когда в 2003-м она боролась за чемпионский титул. Но уйти красиво не получилось — «Интер» занял второе место, уступив «Ювентусу».

В сборную Италии Ди Бьяджо вызывали с 1998 по 2002 год. И ровно посередине этого срока он оказался в шаге от большого трофея. Команда вышла в финал Евро-2000 и драматично проиграла Франции. Итальянцы вели в счёте, пропустили на последних секундах основного времени, а в дополнительное Давид Трезеге забил «золотой» гол.

Лейтон Бэйнс, завершил карьеру

Бэйнса можно смело назвать легендой АПЛ, но, как и у многих игроков из этого списка, у него была проблема в виде не самых амбициозных клубов. Фланговый защитник с волшебной левой ногой, которой он раздавал голевые передачи и забивал со штрафных, первые пять лет карьеры провёл в «Уигане», а потом посвятил 13 лет «Эвертону». С первым клубом Лейтон побеждал только во втором дивизионе и проиграл в финале Кубка лиги, а с ливерпульцами один раз добрался до финала Кубка Англии. В полуфинале «Эвертон» героически прошёл по пенальти мощный «Манчестер Юнайтед», после чего уступил «Челси», открыв счёт на первой минуте.

В сборной Англии Бэйнс неудачно попал в период тяжёлой смены поколений и вдобавок большую часть времени сидел в запасе. В период с 2010 по 2015 год, когда Лейтона вызывали, англичане провалили все крупные турниры.