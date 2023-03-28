Топ-футболисты без трофеев. В компанию к Кейну попали легенды итальянского футбола
Многие игроки из списка добирались до больших финалов, но каждый раз всё заканчивалось неудачей.
Многие игроки из списка добирались до больших финалов, но каждый раз всё заканчивалось неудачей.
Футбол как командная игра не всегда справедлив. Некоторые игроки выступают на высочайшем уровне всю карьеру и оставляют след в истории, но по стечению обстоятельств остаются без трофеев, а кто-то, наоборот, появляется на поле по праздникам и набирает солидную коллекцию из наград. Рассказываем о первых.
Главный английский нападающий последних 10 лет каждый сезон выбивает гроссмейстерский показатель голов в Премьер-лиге. Но его проблема — клуб. Кейн всю карьеру выступает за «Тоттенхэм», который завоёвывает трофеи по большим праздникам. Последний титул лондонцев датирован 2008 годом. Тогда «Тоттенхэм» взял Кубок лиги, а Харри было всего 14 лет.
При этом нельзя сказать, что Кейн далёк от трофеев. С «Тоттенхэмом» он играл в финалах Лиги чемпионов и Кубка лиги, занимал второе место в АПЛ, а со сборной Англии добирался до полуфинала чемпионата мира и решающего матча на Евро. Каждый раз Харри ждало поражение. Сейчас Кейну 29 лет, и шансы на титулы у него по-прежнему есть. Но с каждым годом их всё меньше и меньше.
Ещё один знаковый для европейского футбола игрок последнего десятилетия тоже никак не может добраться до трофея. На клубном уровне у Пайета шансов было мало — он выступал за «Нант», «Сент-Этьен», «Лилль» и «Вест Хэм», а сейчас защищает цвета «Марселя». За всё это время Димитри лишь однажды подобрался к титулу, когда в 2018-м вышел с нынешней командой в финал Лиги Европы. Получилось драматично: Пайет травмировался, а «Марсель» «сгорел» «Атлетико» — 0:3.
Как и Кейн, Пайет был близок к трофею со сборной. В 2016-м Франция добралась до финала на домашнем Евро, но проиграла Португалии из-за гола в дополнительное время. А на победном чемпионате мира Димитри в заявке сборной уже не было. Положение Пайета усугубляет возраст. Сейчас полузащитнику уже 35 лет, и высока вероятность, что он так и останется без трофеев.
А вот Ди Натале уже точно ничего не выиграет как футболист. Один из самых ярких нападающих Серии А начинал ещё в 90-е, а на пик вышел в нулевые и 2010-е. Бóльшую часть карьеры Ди Натале был верен скромному «Удинезе», где мог похвастаться только личными достижениями. Например, он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии (2010, 2011) и один раз был признан лучшим футболистом страны (2010).
Успеха Ди Натале вполне мог добиться со сборной Италии, куда с перерывами вызывался с 2002 по 2012 год. Но единственный трофей в этот период команда завоевала без Антонио, став чемпионом мира в 2006-м. В итоге Ди Натале сыграл на Евро-2008, где не забил решающий пенальти в четвертьфинальной серии с Испанией, на ЧМ-2010, где Италия провалилась, и на Евро-2012, где сборная влетела испанцам в финале. Последний турнир остался лучшей возможностью для завоевания трофея, но не срослось.
Ламела уступает в уровне предыдущим футболистам из списка, но всё же широко известен благодаря выступлению в Англии. Только есть проблема: как и Кейн, Эрик выступал за «Тоттенхэм». А значит, никаких трофеев! Взять золото Ламела вполне мог в родном «Ривер Плейт», где начинал карьеру, но победу в Клаусуре в 2008-м он не зацепил, поскольку дебютировал в 2009-м. Дальше были «Рома» и уже упомянутый «Тоттенхэм», а сейчас Ламела играет за «Севилью». Испанский клуб нередко пополняет трофейный кабинет, но как раз после прихода Эрика всё поменялось. В данный момент команда вообще борется за выживание в чемпионате Испании.
И всё же Ламеле сейчас 31 год, так что время на успех есть. Вдруг «Севилья» скоро воспрянет и пойдёт за очередной победой в Лиге Европы?
Ди Бьяджо ярко играл в полузащите в 90-е и запомнился многим любителям Серии А. Начинал Луиджи в «Лацио», а потом выступал за «Монцу», «Фоджу», «Рому», «Интер» и «Брешию». Лучший шанс на клубный трофей у Ди Бьяджо ожидаемо был в миланской команде, когда в 2003-м она боролась за чемпионский титул. Но уйти красиво не получилось — «Интер» занял второе место, уступив «Ювентусу».
В сборную Италии Ди Бьяджо вызывали с 1998 по 2002 год. И ровно посередине этого срока он оказался в шаге от большого трофея. Команда вышла в финал Евро-2000 и драматично проиграла Франции. Итальянцы вели в счёте, пропустили на последних секундах основного времени, а в дополнительное Давид Трезеге забил «золотой» гол.
Бэйнса можно смело назвать легендой АПЛ, но, как и у многих игроков из этого списка, у него была проблема в виде не самых амбициозных клубов. Фланговый защитник с волшебной левой ногой, которой он раздавал голевые передачи и забивал со штрафных, первые пять лет карьеры провёл в «Уигане», а потом посвятил 13 лет «Эвертону». С первым клубом Лейтон побеждал только во втором дивизионе и проиграл в финале Кубка лиги, а с ливерпульцами один раз добрался до финала Кубка Англии. В полуфинале «Эвертон» героически прошёл по пенальти мощный «Манчестер Юнайтед», после чего уступил «Челси», открыв счёт на первой минуте.
В сборной Англии Бэйнс неудачно попал в период тяжёлой смены поколений и вдобавок большую часть времени сидел в запасе. В период с 2010 по 2015 год, когда Лейтона вызывали, англичане провалили все крупные турниры.
Автор: Михаил Рождественский