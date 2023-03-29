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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти попал в тренерскую сагу года. Бразилия подключила даже Роналдо и Кака

Судьба Карло зависит от выступления «Реала» в Лиге чемпионов.

Бразилия
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Источник: Reuters

«Я счастлив и хочу остаться в “Реале”. Уже много раз говорил, что остался бы в Мадриде до конца жизни», — эта фраза принадлежит Карло Анчелотти. Итальянец не лукавит, когда произносит такие громкие слова, но это не помешало ему попасть в главную тренерскую сагу года. Не секрет, что заполучить Анчелотти хочет бразильская федерация. И это логично, ведь Карло умеет руководить звёздами и кажется идеальным кандидатом, чтобы вернуть сборной титул чемпионов мира. Ниже — основные подробности запутанной истории.

Анчелотти уже расставил приоритеты на будущее. Но всё решит концовка сезона

Инсайды о ситуации с Анчелотти в своих материалах опубликовали Marca и The Athletic. Местами они противоречат друг другу, но, учитывая авторитет изданий, в любом случае заслуживают внимания.

Источник: Reuters

Позиция «Реала» пока не определена. Клуб не принял решения о будущем Анчелотти, а бразильская федерация ждёт, когда Мадрид, наконец, определится. Сам тренер уже расставил приоритеты: он хочет остаться, но в случае расставания с «Реалом» видит Бразилию идеальным местом для продолжения и последующего завершения карьеры.

При этом Анчелотти остаётся важной частью «Реала». Он участвует в обсуждениях будущего Мадрида с руководством клуба, не просит больших изменений и ни в коем случае не хочет давить на боссов. В «Реале» ценят лояльность Анчелотти, однако его будущее зависит от выступления в Лиге чемпионов. В клубе начали сомневаться и критиковать тренера на фоне болезненного поражения от «Барселоны» в Суперкубке Испании и отставания от каталонцев в чемпионате. Если Мадрид реабилитируется и во второй раз подряд выиграет Лигу чемпионов, то контракт с Анчелотти, который рассчитан до лета 2024 года, могут даже продлить.

Бразильцы рассчитывают именно на Анчелотти. И даже подключили двух легенд

Как раз тут информация журналистов расходится. Marca пишет, что Анчелотти — главная, но не единственная цель бразильцев. Изначально федерация рассматривала Пепа Гвардиолу, однако пришла к выводу, что испанец недоступен. Теперь в список альтернативных целей входят Жозе Моуринью и Жорже Жезуш, а фаворит среди бразильцев — Фернандо Динис из «Флуминенсе».

The Athletic же утверждает, что Анчелотти — безальтернативная цель для Бразилии. И даже приводит цитату анонимного источника из федерации: «Наша цель — Анчелотти. Речь только о нём, никакие другие фамилии не фигурируют. Но если назначение Карло не состоится, мы, вероятно, будем искать тренера в Бразилии». Похожий настрой, похоже, и у футболистов. Источник, близкий к бразильским сборникам «Реала» (Эдер Милитао, Родриго, Винисиус Жуниор), сообщил, что они мечтают о назначении Анчелотти.

А теперь самое интересное. Официальных переговоров между бразильцами и Анчелотти пока не было, так что Карло узнал об интересе от Роналдо и Кака. Первый владеет «Вальядолидом» и «Крузейро», а в прошлом году помог «Реалу» заполучить суперталанта Эндрика, организовав его встречу с Анчелотти. Второй, скорее всего, займёт вакантный пост спортивного директора бразильской федерации, освободившийся после чемпионата мира и ухода Жуниньо Паулисты. Две легенды сообщили Анчелотти о намерениях федерации и информируют её о настрое тренера. Хитрая схема!

Роналдо (в центре) и Кака (справа) | Источник: AFP 2022

Что говорят в бразильской федерации

Президент федерации Эдналдо Родригес дал интервью Reuters. Вот главные выдержки:

— Давайте доверимся богу, дождёмся правильного момента и посмотрим, сможем ли мы заполучить Анчелотти. Футболисты уважают Карло. Не только Роналдо или Винисиус — все, кто играл под его руководством. Я восхищаюсь честностью, работой и стабильностью Анчелотти. Он не нуждается в представлении. Это топ-тренер, у которого уже есть множество достижений и, надеюсь, будет ещё больше.

Анчелотти — фаворит не только для футболистов, но и для болельщиков. Куда бы я ни пошёл в Бразилии, на каком бы стадионе ни оказался, они первым делом спрашивают меня именно о нём. Фанаты говорят об Анчелотти с теплом и признанием его образцовой работы на протяжении всей карьеры.

Мы подойдём к вопросу приглашения Анчелотти с тактом и уважением к действующим контрактам. Мы в любом случае уважаем работу всех тренеров и клубов и понимаем, что было бы неуважительно просто надавить и попытаться забрать нужного специалиста. Поэтому мы готовы проявить терпение и подождать правильного момента для переговоров. Ничего пока не решено, но мы действительно смотрим в этом направлении, понимаете? Нам нужен тренер, которого уважают футболисты.

Михаил Рождественский

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