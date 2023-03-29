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19:07 (мск), источник: Sport24

Абрамовича уличили в тайном финансировании «Витесса»

Российский олигарх Роман Абрамович тайно финансировал приобретение и содержание «Витесса», пока являлся владельцем «Челси», сообщает британское издание Guardian.

Витесс
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Согласно утекшим документам, нидерландский клуб получил в виде кредитов как минимум €117 млн от офшорных компаний, связанных с бизнесменом.

Первые упоминания о покровительстве «Челси» появились в 2010 году, когда «Витесс» приобрел бывший грузинский футболист Мераб Жордания. На первой же пресс-конференции Жордания назвал Абрамовича своим другом, но отверг его причастность к сделке. В 2013-м «Витесс» перешел под контроль российскому бизнесмену Александру Чигиринскому, которого также называют близким человеком к Абрамовичу.

Связи «Челси» и «Витесса» стали очевидными, когда лондонский клуб стал отправлять в команду из Арнема футболистов для набора игровой практики, наиболее приметные из них — Неманья Матич и Мэйсон Маунт.

В апреле 2014 года Жордания заявил, что «Витессу» запретили усиливаться в попытке выиграть чемпионат Нидерландов и попасть в Лигу чемпионов, потому что «этого не хотел Лондон». При этом нужно учитывать, что УЕФА запрещает участвовать в турнире под своей эгидой двум командам с одним хозяином. Позднее Жордания отказался от своих слов и отверг информацию о финансировании Абрамовича.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в разные годы дважды проводил расследование, но так и не собрал доказательства о причастности Абрамовича к обеспечению и управлению «Витессом».

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