Неймар проиграл миллион евро на ставках и «расплакался» в прямом эфире

Источник: Соцсети сборной Бразилии

Футболист лишился такой суммы денег в течение одного часа. Неймар подшутил над ситуаций и начал имитировать плач под фрагмент музыкальной темы из кинофильма «Титаник».

Отмечается, что вскоре после окончания прямого эфира профиль Неймара в Twitter был взломан. Злоумышленнику удалось сделать четыре поста от имени футболиста. Через несколько минут доступ к странице был закрыт, а опубликованные в сети сообщения были удалены.