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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар проиграл миллион евро на ставках и «расплакался» в прямом эфире

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар в прямом эфире проиграл один миллион евро на сайте для онлайн-ставок, сообщает Yahoo Sports.

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Источник: Соцсети сборной Бразилии

Футболист лишился такой суммы денег в течение одного часа. Неймар подшутил над ситуаций и начал имитировать плач под фрагмент музыкальной темы из кинофильма «Титаник».

Отмечается, что вскоре после окончания прямого эфира профиль Неймара в Twitter был взломан. Злоумышленнику удалось сделать четыре поста от имени футболиста. Через несколько минут доступ к странице был закрыт, а опубликованные в сети сообщения были удалены.

На текущий момент Неймар восстанавливается после операции на лодыжке. Ранее сообщалось, что 31-летний форвард пропустит от трех до четырех месяцев и, возможно, не успеет вернуться в строй до конца нынешнего сезона.

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