«МЮ» предложит «Тоттенхэму» почти 100 млн долларов за Кейна, пишут СМИ
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» намерен предложить «Тоттенхэму» 80 млн фунтов (98,4 млн долларов) за футболиста сборной Англии Гарри Кейна, сообщает Mirror.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» намерен предложить «Тоттенхэму» 80 млн фунтов (98,4 млн долларов) за футболиста сборной Англии Гарри Кейна, сообщает Mirror.
Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает 29-летнего нападающего главной целью летней трансферной кампании, когда до истечения срока контракта Кейна с «Тоттенхэмом» останется один год. Сам нападающий не хочет покидать чемпионат Англии и планирует побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в Английской премьер-лиге (260), до которого ему осталось 56 мячей.
По данным источника, также в сфере трансферных интересов манкунианцев находятся форвард немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани и нападающий итальянской «Аталанты» Расмус Хойлунд.
Кейн забил 271 мяч и отдал 63 результативные передачи в 425 матчах за «Тоттенхэм» в различных турнирах. В его активе также 55 голов в 82 играх за сборную Англии. Недавно он стал абсолютным рекордсменом по числу мячей за национальную команду, обойдя Уэйна Руни (53 гола).