Текущие события
Футбол. Сборные
28.03
Саудовская Аравия
Боливия
12
Футбол. Сборные
28.03
Марокко
Перу
00
Футбол. Сборные
29.03
Аргентина
Кюрасао
70
Футбол. Зарубежный
31.03
Айнтрахт Ф
Бохум
Футбол. Зарубежный
31.03
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
31.03
Мальорка
Осасуна
Все события
11:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«МЮ» предложит «Тоттенхэму» почти 100 млн долларов за Кейна, пишут СМИ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» намерен предложить «Тоттенхэму» 80 млн фунтов (98,4 млн долларов) за футболиста сборной Англии Гарри Кейна, сообщает Mirror.

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает 29-летнего нападающего главной целью летней трансферной кампании, когда до истечения срока контракта Кейна с «Тоттенхэмом» останется один год. Сам нападающий не хочет покидать чемпионат Англии и планирует побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в Английской премьер-лиге (260), до которого ему осталось 56 мячей.

По данным источника, также в сфере трансферных интересов манкунианцев находятся форвард немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани и нападающий итальянской «Аталанты» Расмус Хойлунд.

Кейн забил 271 мяч и отдал 63 результативные передачи в 425 матчах за «Тоттенхэм» в различных турнирах. В его активе также 55 голов в 82 играх за сборную Англии. Недавно он стал абсолютным рекордсменом по числу мячей за национальную команду, обойдя Уэйна Руни (53 гола).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шрамы останутся: Трусову назначили изгоем
Футболист-проклятие: подписавшие его клубы обречены на вылет
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь