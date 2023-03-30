«МЮ» предложит «Тоттенхэму» почти 100 млн долларов за Кейна, пишут СМИ

Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает 29-летнего нападающего главной целью летней трансферной кампании, когда до истечения срока контракта Кейна с «Тоттенхэмом» останется один год. Сам нападающий не хочет покидать чемпионат Англии и планирует побить рекорд Алана Ширера по количеству голов в Английской премьер-лиге (260), до которого ему осталось 56 мячей.

По данным источника, также в сфере трансферных интересов манкунианцев находятся форвард немецкого «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани и нападающий итальянской «Аталанты» Расмус Хойлунд.