Текущие события
Футбол. Сборные
28.03
Саудовская Аравия
Боливия
12
Футбол. Сборные
28.03
Марокко
Перу
00
Футбол. Сборные
29.03
Аргентина
Кюрасао
70
Футбол. Зарубежный
31.03
Айнтрахт Ф
Бохум
Футбол. Зарубежный
31.03
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
31.03
Мальорка
Осасуна
Все события
11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» нашел замену главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. Об этом сообщает Goal.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации издания, Гвардиола может покинуть команду летом 2023 года. В качестве замены специалисту в клубе рассматривают 52-летнего Луиса Энрике, ранее возглавлявшего «Сельту», «Рому», «Барселону» и сборную Испании.

23 ноября 2022 года в «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года. «Я рад остаться в “Манчестер Сити” еще на два года, мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше», — прокомментировал решение тренер.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу. Также под его руководством горожане доходили до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно о подготовке Костомарова к новому этапу лечения
Капитан клуба НХЛ оценил отказ россиянина участвовать в ЛГБТ-акции
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь