«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле

23 ноября 2022 года в «Манчестер Сити» сообщили, что Гвардиола продлил контракт с клубом до лета 2025 года. «Я рад остаться в “Манчестер Сити” еще на два года, мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше», — прокомментировал решение тренер.