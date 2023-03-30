Клубы чемпионата Англии по футболу обвиняются в неуплате налогов на сумму 250 млн фунтов

ТАСС, 30 марта. Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проводит расследование в отношении ряда клубов чемпионата Англии по футболу из-за возможного уклонения от выплаты налогов в размере более 250 млн фунтов стерлингов в течение трех лет. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на некоммерческую организацию Tax Policy Associates, которая оказывает консультации по вопросам налоговой политики.

По информации источника, руководство клубов заключает соглашение с агентами о двойном представительстве, в рамках которого он представляет на переговорах обе стороны одновременно — как игрока, так и команды. Если агентский гонорар получает игрок, то это позволяет сократить сумму налогового обложения с 60% до 30%. Таким образом, как сообщается в материале, клуб и футболист делят оплату агентских услуг пополам. В связи с этим Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании проверяет законность данных действий, так как в апреле 2021 года организация выпустила новое руководство по использованию двойного представительства, согласно которому клубы должны хранить доказательства законных оснований сотрудничества.

По оценкам Tax Policy Associates, в 2019 году клубам чемпионата Англии удалось сэкономить 81 млн фунтов стерлингов, в 2020 году — 91 млн фунтов стерлингов, в 2021 году — 81 млн фунтов стерлингов. Источник не уточняет, в отношении каких клубов проводится расследование, однако сообщается, что больше всего от двойного представительства могли бы выиграть «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси». Клубы отказались от комментариев.

«Двойное представительство нельзя рассматривать как схему уклонения от уплаты налогов, его использование может соответствовать требованиям налогообложения. Тем не менее мы тщательно изучаем договоренности между клубами и сотрудниками и находимся в тесном взаимодействии с футбольной индустрией, чтобы обучать и бороться с налоговыми рисками», — заявил корпорации представитель Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании.