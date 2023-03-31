«Ювентус» могут оштрафовать на 25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

19 апреля пройдет заседание, на котором суд будет рассматривать апелляцию туринского клуба о снятии 15 очков по вопросу о фиктивном приросте капитала. После этого клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатой зарплат игрокам, а также выплат агентам.