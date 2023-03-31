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31 марта, источник: Vesti.kz

В Казахстане объявили о контракте с участником Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Аксу» подписал контракт с белорусским голкипером Александром Гутором, передают Vesti.kz.

АксуЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Sputnik

Гутор — воспитанник футбольной школы СДЮШОР «Динамо» (Минск). Профессиональную карьеру начинал в 2006 году в составе борисовского БАТЭ, за который играл в Лиге Европы-2010/11 и Лиге чемпионов-2011/12.

Также в послужном списке голкипера значатся такие клубы, как минское «Динамо», «Оренбург», «Тосно», «Черноморец», «Динамо-Брест» и солигорский «Шахтер».

Трижды признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси. За сборную своей страны сыграл 21 матч.

За «Аксу» будет выступать под 89 номером.

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