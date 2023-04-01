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13:36 (мск), источник: Sport24

Конте отказался от подписания Роналду в «Тоттенхэм» летом 2022 года

В «Тоттенхэме» обсуждался вопрос трансфер нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По данным источника, в 2022 году между президентом клуба Дэниелом Леви и возглавлявшим тогда «шпоры» Антонио Конте были неформальные переговоры касательно трансфера звездного португальца. В итоге они решили, что это не лучший шаг для клуба.

Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью. После чемпионата мира в Катаре Роналду перешел в «Аль-Наср».

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