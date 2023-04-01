Конте отказался от подписания Роналду в «Тоттенхэм» летом 2022 года
В «Тоттенхэме» обсуждался вопрос трансфер нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.
В «Тоттенхэме» обсуждался вопрос трансфер нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным источника, в 2022 году между президентом клуба Дэниелом Леви и возглавлявшим тогда «шпоры» Антонио Конте были неформальные переговоры касательно трансфера звездного португальца. В итоге они решили, что это не лучший шаг для клуба.
Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью. После чемпионата мира в Катаре Роналду перешел в «Аль-Наср».