Головина ценят в «Монако»? Изучаем зарплаты звезд в топ-лигах мира

Александр — второй

До нападающего Виссама Бен Йеддера, который получает 650 тысяч евро* в месяц, футболисту сборной России Александру Головину далеко. Однако 300 тысяч (более 25 миллионов рублей) тоже неплохо: по этому показателю полузащитник идет вровень с форвардом Кевином Фолландом.

Заметим, что «Монако» занимает третье место в рейтинге средних ежемесячных зарплат. Впереди «Марсель» и с огромным преимуществом «Пари Сен-Жермен».

*здесь и далее суммы указаны без учета налогов.

Париж без ума от своих звезд

Футболисты из топ-10 высокооплачиваемых игроков Лиги 1 играют только за действующих чемпионов Франции. В лидирующей тройке — тут без сюрпризов — Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси.

Причем если бразилец и аргентинец получают практически поровну, то у французской звезды зарплата больше, чем у Неймара, в полтора раза.

Килиан Мбаппе — шесть миллионов евро в месяц; Неймар — €3.7 млн; Лионель Месси — €3.4 млн; Марко Верратти — €1.2 млн; Маркиньос — €1.2 млн; Ашраф Хакими — €1.1 млн; Джанлуиджи Доннарумма — €916 тыс.; Серхио Рамос — €791 тыс.; Хуан Бернат — €730 тыс.; Норди Мукиэле — €700 тыс.

У «Сити» главный богач АПЛ

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«Челси» сошел с ума в минувшее трансферное окно. Однако если в списке клубов-транжир «синие» первые с большим отрывом, то в пятерке самых высокооплачиваемых игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) футболистов лондонцев нет.

Зато есть две звезды «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и Джейдон Санчо, лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах и проводящий лучший сезон в карьере Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Его партнер по команде, капитан «горожан» Кевин де Брёйне ненамного обогнал норвежца и занимает первую строчку.

Кевин де Брёйне / «Манчестер Сити» — 480 тысяч евро в неделю; Эрлинг Холанд / «Манчестер Сити» — €454 тыс.; Давид Де Хеа / «Манчестер Юнайтед» — €454 тыс.; Мохамед Салах / «Ливерпуль» — €422 тыс.; Джейдон Санчо / «Манчестер Юнайтед» — €422 тыс.

Пеп Гвардиола не самый высокооплачиваемый тренер

Он второй, следом расположился Юрген Клопп. Рулевому «Ромы» Жозе Моуринью не нашлось места в топ-5, а главному тренеру «Барселоны» Хави — в «десятке». Зато в пятерке Грэм Поттер и Массимилиано Аллегри, которые проводят крайне неубедительные сезоны с «Челси» и Ювентусом" соответственно.

С большим отрывом годовую отчетность возглавляет аргентинец Диего Симеоне, остающийся верным мадридскому «Атлетико» с 2011 года. Пускай пресса каждый сезон «провожает» Эль Чоло, специалист по прежнему на скамейке арены «Ванда Метрополитано» и наводит шороху в чемпионате Испании и еврокубках (в его активе две золотые медали Ла Лиги, две победы в Лиге Европы и два финала Лиги чемпионов).

Диего Симеоне / «Атлетико» — €34 млн в год; Хосеп Гвардиола / «Манчестер Сити» — €22,4 млн; Юрген Клопп / «Ливерпуль» — €17,8 млн; Грэм Поттер / «Челси» — €13,5 млн; Массимилиано Аллегри / «Ювентус» — €12,8 млн; Томас Тухель / «Бавария» — €12 млн; Карло Анчелотти / «Реал» — €11 млн; Симоне Индзаги / «Интер» — €10 млн; Жозе Моуринью / «Рома» — €9,2 млн; Хаби Алонсо / «Байер» — €5 млн.