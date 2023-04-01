Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Акрон
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Труа
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Барселона
Все события
10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Головина ценят в «Монако»? Изучаем зарплаты звезд в топ-лигах мира

На этой неделе французское издание L'Equipe опубликовало рейтинги зарплат в ряде европейских чемпионатов, вызвав немало обсуждений. РИА Новости Спорт изучило материалы и выделило основные тренды.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Александр — второй

До нападающего Виссама Бен Йеддера, который получает 650 тысяч евро* в месяц, футболисту сборной России Александру Головину далеко. Однако 300 тысяч (более 25 миллионов рублей) тоже неплохо: по этому показателю полузащитник идет вровень с форвардом Кевином Фолландом.

Заметим, что «Монако» занимает третье место в рейтинге средних ежемесячных зарплат. Впереди «Марсель» и с огромным преимуществом «Пари Сен-Жермен».

*здесь и далее суммы указаны без учета налогов.

Париж без ума от своих звезд

Футболисты из топ-10 высокооплачиваемых игроков Лиги 1 играют только за действующих чемпионов Франции. В лидирующей тройке — тут без сюрпризов — Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси.

Причем если бразилец и аргентинец получают практически поровну, то у французской звезды зарплата больше, чем у Неймара, в полтора раза.

  1. Килиан Мбаппе — шесть миллионов евро в месяц;
  2. Неймар — €3.7 млн;
  3. Лионель Месси — €3.4 млн;
  4. Марко Верратти — €1.2 млн;
  5. Маркиньос — €1.2 млн;
  6. Ашраф Хакими — €1.1 млн;
  7. Джанлуиджи Доннарумма — €916 тыс.;
  8. Серхио Рамос — €791 тыс.;
  9. Хуан Бернат — €730 тыс.;
  10. Норди Мукиэле — €700 тыс.

У «Сити» главный богач АПЛ

Читайте также
«Ювентус» могут оштрафовать на 25 очков по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам

«Челси» сошел с ума в минувшее трансферное окно. Однако если в списке клубов-транжир «синие» первые с большим отрывом, то в пятерке самых высокооплачиваемых игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) футболистов лондонцев нет.

Зато есть две звезды «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и Джейдон Санчо, лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах и проводящий лучший сезон в карьере Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Его партнер по команде, капитан «горожан» Кевин де Брёйне ненамного обогнал норвежца и занимает первую строчку.

  1. Кевин де Брёйне / «Манчестер Сити» — 480 тысяч евро в неделю;
  2. Эрлинг Холанд / «Манчестер Сити» — €454 тыс.;
  3. Давид Де Хеа / «Манчестер Юнайтед» — €454 тыс.;
  4. Мохамед Салах / «Ливерпуль» — €422 тыс.;
  5. Джейдон Санчо / «Манчестер Юнайтед» — €422 тыс.

Пеп Гвардиола не самый высокооплачиваемый тренер

Он второй, следом расположился Юрген Клопп. Рулевому «Ромы» Жозе Моуринью не нашлось места в топ-5, а главному тренеру «Барселоны» Хави — в «десятке». Зато в пятерке Грэм Поттер и Массимилиано Аллегри, которые проводят крайне неубедительные сезоны с «Челси» и Ювентусом" соответственно.

С большим отрывом годовую отчетность возглавляет аргентинец Диего Симеоне, остающийся верным мадридскому «Атлетико» с 2011 года. Пускай пресса каждый сезон «провожает» Эль Чоло, специалист по прежнему на скамейке арены «Ванда Метрополитано» и наводит шороху в чемпионате Испании и еврокубках (в его активе две золотые медали Ла Лиги, две победы в Лиге Европы и два финала Лиги чемпионов).

  1. Диего Симеоне / «Атлетико» — €34 млн в год;
  2. Хосеп Гвардиола / «Манчестер Сити» — €22,4 млн;
  3. Юрген Клопп / «Ливерпуль» — €17,8 млн;
  4. Грэм Поттер / «Челси» — €13,5 млн;
  5. Массимилиано Аллегри / «Ювентус» — €12,8 млн;
  6. Томас Тухель / «Бавария» — €12 млн;
  7. Карло Анчелотти / «Реал» — €11 млн;
  8. Симоне Индзаги / «Интер» — €10 млн;
  9. Жозе Моуринью / «Рома» — €9,2 млн;
  10. Хаби Алонсо / «Байер» — €5 млн.

Иван Орехов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Боец сменил пол и захотел бить женщин. Босс UFC был в бешенстве
Футболист-проклятие: подписавшие его клубы обречены на вылет
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь