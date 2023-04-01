Головина ценят в «Монако»? Изучаем зарплаты звезд в топ-лигах мира

До нападающего Виссама Бен Йеддера, который получает 650 тысяч евро* в месяц, футболисту сборной России Александру Головину далеко. Однако 300 тысяч (более 25 миллионов рублей) тоже неплохо: по этому показателю полузащитник идет вровень с форвардом Кевином Фолландом.
Заметим, что «Монако» занимает третье место в рейтинге средних ежемесячных зарплат. Впереди «Марсель» и с огромным преимуществом «Пари Сен-Жермен».
*здесь и далее суммы указаны без учета налогов.
Футболисты из топ-10 высокооплачиваемых игроков Лиги 1 играют только за действующих чемпионов Франции. В лидирующей тройке — тут без сюрпризов — Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси.
Причем если бразилец и аргентинец получают практически поровну, то у французской звезды зарплата больше, чем у Неймара, в полтора раза.
«Челси» сошел с ума в минувшее трансферное окно. Однако если в списке клубов-транжир «синие» первые с большим отрывом, то в пятерке самых высокооплачиваемых игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) футболистов лондонцев нет.
Зато есть две звезды «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа и Джейдон Санчо, лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах и проводящий лучший сезон в карьере Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити». Его партнер по команде, капитан «горожан» Кевин де Брёйне ненамного обогнал норвежца и занимает первую строчку.
Он второй, следом расположился Юрген Клопп. Рулевому «Ромы» Жозе Моуринью не нашлось места в топ-5, а главному тренеру «Барселоны» Хави — в «десятке». Зато в пятерке Грэм Поттер и Массимилиано Аллегри, которые проводят крайне неубедительные сезоны с «Челси» и Ювентусом" соответственно.
С большим отрывом годовую отчетность возглавляет аргентинец Диего Симеоне, остающийся верным мадридскому «Атлетико» с 2011 года. Пускай пресса каждый сезон «провожает» Эль Чоло, специалист по прежнему на скамейке арены «Ванда Метрополитано» и наводит шороху в чемпионате Испании и еврокубках (в его активе две золотые медали Ла Лиги, две победы в Лиге Европы и два финала Лиги чемпионов).