Анчелотти о сборной Бразилии: «Они хотят подписать со мной контракт, это делает меня счастливым»

«Реальность такова, что меня сборная Бразилии хочет подписать со мной контракт, и это делает меня счастливым. Но я хочу выполнять и уважать свой контракт с “Реалом”, я люблю этот клуб. Уйти на пенсию после “Реала”? Я не могу подтвердить это на данный момент. Я останусь здесь, пока “Реал” разрешит», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.