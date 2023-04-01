УЕФА готов помочь «Ювентусу» в деле о махинациях, пишут СМИ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Итальянская федерация футбола (FIGC) в январе лишила «Ювентус» 15 очков за финансовые махинации, а также отстранила от футбола ряд функционеров клуба. Позднее в апелляционном органе FIGC прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

Издание пишет, что глава УЕФА Александер Чеферин пообещал помощь «Ювентусу», если руководство клуба откажется от идеи Суперлиги до решения суда Европейского союза о судьбе турнира. Ожидается, что оно будет вынесено до конца года.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. После этого о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Приверженность идее Суперлиги сохраняли «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело.