«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 1 апреля. Футбольный клуб «Манчестер Сити» со счетом 4:1 на своем поле победил «Ливерпуль» в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на стадионе «Этихад».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Хулиан Альварес (27-я минута), Кевин Де Брюйне (46), Илкай Гюндоган (53), Джек Грилиш (74). У гостей отличился Мохаммед Салах (17).

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, последнее поражение команды датируется 5 февраля, тогда горожане уступили «Тоттенхэму» в выездном матче чемпионата (0:1). «Ливерпуль» потерпел третье поражение подряд, ранее подопечные Юргена Клоппа проиграли мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов и «Борнмуту» в Английской премьер-лиге с одинаковым счетом 0:1.

На счету «Манчестер Сити» теперь 64 очка в 28 матчах, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков. «Ливерпуль» идет шестым с 42 очками в 27 матчах. В следующем туре «Манчестер Сити» 8 апреля в гостях встретится с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» 4 апреля на выезде сыграет с «Челси».