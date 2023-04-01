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19:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Лидс» в матче АПЛ, Жезус отметился дублем

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимал «Лидс».

Арсенал
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. «Арсенал» одержал победу со счётом 4:1.

На 35-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Бен Уайт удвоил преимущество хозяев. На 55-й минуте Жезус отличился во второй раз. Спустя 20 минут Расмус Кристенсен отыграл один мяч. На 84-й минуте Гранит Джака восстановил преимущество в три мяча.

В параллельных матчах «Борнмут» победил «Фулхэм» 2:1, «Кристал Пэлас» обыграл «Лестер» — 2:1, «Ноттингем Форест» разошёлся миром с «Вулверхэмптоном» — 1:1, в «Брайтон» сыграл вничью с «Брентфордом» — 3:3.

«Арсенал» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити», сыгравший на один матч меньше, на восемь очков.

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Арсенал
4:1
Первый тайм: 1:0
Лидс
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