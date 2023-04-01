«Интер» потерпел третье поражение подряд в Серии А

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 53-й минуте забил Джакомо Бонавентура.

«Интер» (50 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланская команда потерпела третье поражение подряд. «Фиорентина» (40 очков) идет на восьмой позиции. Беспроигрышная серия «фиалок» составляет шесть матчей.