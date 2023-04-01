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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» потерпел третье поражение подряд в Серии А

Футболисты «Фиорентины» обыграли «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Интер
Фиорентина
Аталанта
КремонезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 53-й минуте забил Джакомо Бонавентура.

«Интер» (50 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланская команда потерпела третье поражение подряд. «Фиорентина» (40 очков) идет на восьмой позиции. Беспроигрышная серия «фиалок» составляет шесть матчей.

В другой встрече 28-го тура «Аталанта» со счетом 3:1 обыграла на выезде «Кремонезе».

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Интер
0:1
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
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