«Интер» потерпел третье поражение подряд в Серии А
Футболисты «Фиорентины» обыграли «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
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КремонезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
Футболисты «Фиорентины» обыграли «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 53-й минуте забил Джакомо Бонавентура.
«Интер» (50 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланская команда потерпела третье поражение подряд. «Фиорентина» (40 очков) идет на восьмой позиции. Беспроигрышная серия «фиалок» составляет шесть матчей.
В другой встрече 28-го тура «Аталанта» со счетом 3:1 обыграла на выезде «Кремонезе».