Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Барселона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Верона
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
42
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Урал
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Осер
Труа
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Лидс
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Герта
11
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Майнц
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Байер
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Штутгарт
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Кремонезе
Аталанта
13
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Эспаньол
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Родина
Акрон
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Сочи
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Локомотив
04
Все события
21:35 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в первом матче под руководством Тухеля

ТАСС, 1 апреля. «Бавария» дома со счетом 4:2 обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в субботу на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Бавария
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

На 13-й минуте защитник «Баварии» Дайо Упамекано нанес удар со своей половины поля, после чего вратарь «Боруссии» Грегор Кобель ошибся на выходе, не попав по мячу, который закатился в ворота.

Также в составе победителей отличились Томас Мюллер (18-я и 23-я минуты), Кингсли Коман (51).

У «Боруссии» голы забили Эмре Джан (72, с пенальти) и Доньелл Мален (90).

«Бавария» провела первый матч под руководством Томаса Тухеля, который 24 февраля сменил Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера команды. Последним местом работы Тухеля был лондонский «Челси», откуда он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте чемпионата Англии. Тухель привел клуб к победам в Лиге чемпионов (сезон-2020/21), Суперкубке УЕФА (2021) и клубном чемпионате мира (2022). Он возглавлял «Боруссию» с 2015 по 2017 год, вместе с дортмундцами выиграл Кубок Германии в 2017 году.

«Бавария» благодаря победе возглавила турнирную таблицу, обойдя «Боруссию». Мюнхенцы набрали 55 очков после 26 туров, у «Боруссии» — 53 очка. В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с «Фрайбургом» 8 апреля, «Боруссия» в этот же день примет «Унион».

В других матчах игрового дня «Фрайбург» дома сыграл вничью с «Гертой» со счетом 1:1, «Майнц» на выезде обыграл «Лейпциг» (3:0), с таким же счетом «Байер» на выезде обыграл «Шальке», а «Унион» — «Штутгарт». Вничью завершился матч между «Вольфсбургом» и «Аугсбургом» (2:2).

Читайте также
Бавария
4:2
Первый тайм: 3:0
Боруссия Д
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карпин: следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются
"На фоне чемпионата России чемпионат мира выглядел довольно скучно"
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь